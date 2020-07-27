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Yeşilyurt Möllen Spor Kulübü’nde 2.5 yıl sonra genel kurul heyecanı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.07.2020 13:42 | Son Güncelleme

Almanya’nın Dinlaken bölgesinde faaliyet gösteren Yeşilyurt Möllen Spor Kulübü Genel Kurul Toplantısı 2.5 yıl aradan sonra gerçekleştirildi.Amatör Klasman A Liginde üç sezondur mücadele eden Yeşilyurt Möllen Spor Kulübünde uzun bir aradan sonra genel kurul toplantı heyecanı yaşadı.

Almanya’nın Dinlaken bölgesinde faaliyet gösteren Yeşilyurt Möllen Spor Kulübü Genel Kurul Toplantısı 2.5 yıl aradan sonra gerçekleştirildi.
Amatör Klasman A Liginde üç sezondur mücadele eden Yeşilyurt Möllen Spor Kulübünde uzun bir aradan sonra genel kurul toplantı heyecanı yaşadı. Kulüp Başkanı Bülent Öğüt ve Genel Müdür Hasan Miyanyedi, ileriye dönük kulübü daha iyi yerlere taşıma arzusu olduğunu ifade ettiler.
Toplantı sonunda mevcut yönetimde yola devam kararı alındı. Yeşilyurt Möllen Spor Kulübü’nün şu anda 190 üyesi bulunuyor.

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