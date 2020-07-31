Yeşilyurt Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı heyecanı yaşandı

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gedik Namazgah alanında korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen Kurban Bayramı Namazında her zaman olduğu gibi yine manevi bir atmosfer oluştu. 7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayram namazında İslam Alemi ve ülkemizin huzur ve barışı için dualar edildi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi, minber ve mihrap yenilemesinden sonra her yıl olduğu gibi yine bayram namazına ev sahipliği yapan Gedik Namazgah alanında korona virüs tedbirleri üst seviyede uygulandı.

Geleneklerin unutulmamasının yanı sıra bu önemli kültürü yaşatmak adına her yıl olduğu gibi yine çok sayıda vatandaşın akın ettiği Namazgah alanının girişine Yeşilyurt Belediyesi tarafından el dezenfektanları yerleştirilirken, vatandaşlar ellerini temizleyip maskelerini taktıktan sonra sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan saflarda namazlarını eda ettiler.

Kurban Bayramı namazı için alana gelenleri karşılayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek kutladı.

Sosyal mesafe kuralları altında kılınan bayram namazında okunan hutbede kurban ibadetinin öneminin yanı sıra dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla tüm vatandaşların kurallara uymalarının önemi vurgulandı.

Kadim Çırmıhtı’nın eşsiz atmosferine tepeden bakan bir noktada maneviyatın doruklara çıktığı bir ortamda kılınan bayram namazından sonra sosyal mesafe kuralları altında bayramlaşma gerçekleşti.