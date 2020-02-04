.Yeşilyurt’ta 47 bina mühürlendi, 9 binanın yıkımı gerçekleştirildi

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta 47 bina mühürlenirken, 9 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şubat Ayı Meclis Toplantısı için bir araya geldiği Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerine, 6,8 büyüklüğündeki Elazığ-Malatya depreminden sonra Yeşilyurt Belediyesinin yaptığı hizmetler, hasar tespit çalışmaları ve depremzedelere ulaştıran yardım ve desteklerle ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremin yaşandığı 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20:55’ten itibaren Yeşilyurt’ta gerçekleşen hasar tespit çalışmalarının yanı sıra vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yaptıkları tüm hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

AFAD tarafından afet etkinlik alanına dahil edilen Yeşilyurt’ta deprem yaralarının sarılması için imkünları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Bugüne kadar gerçekleşen çalışmalar neticesinde ilçemizde 527 adet ağır, 756 adet az hasarlı, 524 adette hasarsız bina tespit edilmiştir. 47 bina mühürlenirken, 9 binanın yıkımı gerçekleşmiştir. Yapılan teknik incelemeler neticesinde Yeşilyurt İlçemiz, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ile birlikte AFAD’ın açıklamış olduğu afet etkinlik alanına dahil edilmiştir. Depremin ilk yaşandığı bölgelere yönelik yardım ve destekler ilçemizde de hemşehrilerimize ulaşacaktır. Yüksek hasarlı binalarda oturup evlerinden taşınma durumunda kalan vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacaktır. Yıkılmasına karar verilen binaların yerlerine yeni binalar inşa edilecektir. Evlerini tahliye etme durumuyla karşı karşıya kalan vatandaşlarımıza taşınma işlemlerinde yardımcı oluyoruz. İlçe Hükümet Konağımız, Emniyet Binamız, Sümer ve Sanayi Polis Karakolları yıkılıp yeniden inşa edilecektir. Depremin ardından millet olarak ortaya koyduğumuz yardımlaşma, dayanışma ve kenetlenme ruhu; bizim ne kadar asil ve onurlu bir millet olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Birlikte hareket ettiğimiz için de çok güçlü kardeşlik temellerine sahibiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları neticesinde ilçemizde gerek binaların yıkımı gerekse de vatandaşlarımıza ulaştırılacak yardımların düzenli ve planlı bir şekilde gerçekleşmesi için verilen görevleri harfiyen yerine getirmekteyiz” şeklinde konuştu.

Meclis toplantısı

Bilgilendirme sunumunun ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi. Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü.

Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM ile Yeşil Yurt İnşaat’ın birleştirilerek faaliyetlerine Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Taahhüt Gıda Limited Şirketi olarak devam etmesine yönelik gündem maddesi kabul edilirken, Yeşilyurt Belediyesi 2019-2020 Kamu Standartları İç Kontrol Eylem Planı’da onaylandı. Salkonak mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait taşınmazların açık teklif usulüyle satışı onaylandı.

Gündemdeki imar maddelerinden Gündüzbey Mahallesi imar planı ile Bostanbaşı Mahallesi parselde imar plan tadilatları, İmar Komisyonu raporuyla reddedilirken, yedi madde onaylandı, dokuz madde ertelendi, altı madde ise İmar Komisyonuna havale edildi.

‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek’ projesi kapsamında Almanya’da düzenlenecek olan eğitim ve kültürel inceleme gezisine Yeşilyurt Belediyesi’nden görevlendirilme yapılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi kabul edildi.

Bu arada, Şubat Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan Toplantısını 3 Mart 2020 Salı günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.

