Yeşilyurt’ta alternatif yol bağlantı çalışmaları

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yakınca mahallemiz sınırları içerisinde bulunup, Sivas yoluyla Ankara yolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan alternatif yol güzergahını açmak adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Buradaki yolu açarak bölgedeki trafik yükünü hafifleteceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve mühendislerle birlikte Yakınca Mahallesinde ki yol açma ve genişletme çalışmalarını inceledi. Yeşilyurt’un tüm bölgelerine ulaşımı rahatlatmak adına imar planında yer alan alternatif yol güzergahlarını teker teker açtıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yakınca mahallemiz sınırlarında bulunup, Sivas ve Ankara yol güzergahı ile Organize Sanayi Bölgemiz ve Sivas yoluna dönüşü rahatlatmak adına çalışmalarımız sürmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, uzunluğu 1,2 km, genişliği ise 20 metre olan buradaki alternatif yol güzergahını açmak adına büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İnşaatları devam eden Yeni Belediye Hizmet Binası ve Millet Bahçesi alanımız ile Yeşil Topsöğüt Konutlarımızın kazı çalışmalarından çıkartılan hafriyatları buradaki yol yükseltme ve alan düzeltme çalışmaların da değerlendirdik. Genişletme çalışmaları tamamlanan yolumuzun alt yapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte malzeme serimi, serme, sıkıştırma ve grayderle kodlama işlemlerinden sonra fınısherli tam kaplama sıcak asfaltını serip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Yakınca ile Sivas ve Ankara yolu arasında bağlantıyı sağlayacak olması nedeniyle bölgemizin ulaşımı açısından büyük önem sahip olan bu yolumuzu açarak kentimize yeni alternatif bir yol daha kazandırmış olacağız. Organize Sanayi bölgesi ile Sivas yoluna dönüş yolunu da böylelikle açmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’ta hizmetlerin artarak devam ettiğini ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise “ Yeşilyurt Belediye Başkanımızla birlikte gece gündüz demeden sahada ki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yakınca ile Ankara ve Sivas yolu arasındaki bağlantı yolunun açılmasıyla ilgili çalışmaları yerinde takip ettik. İnşallah bu yolumuz açıldığı zaman bu bölgedeki trafik akışı daha da rahatlayacak, hemşerilerimiz alternatif bir yoldan konforlu bir şekilde işine ve evine gidebilecek. Bizler ‘Durmak Yok Yola Devam’ diyerek hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

