YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt’ta AR-GE sahasının alt yapısı güçlendiriliyor

Yeşilyurt’ta AR-GE sahasının alt yapısı güçlendiriliyor

MALATYA HABERLERİ  | 05.08.2020 17:35 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesinde Belediye tarafından tarımsal hizmetlere farklı bir bakış açısı ve verimli arazileri ekonomiye kazandırmak hedefiyle hizmete sunulan ’Tarımsal Üretim ve AR-GE’ sahasındaki sulama, ilaçlama ve gübreleme çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla son teknoloji sondaj pompası kurulumu gerçekleştirildi.Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasındaki teknik alt yapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, “ Kuru fasulye ve nohut tarlaları dışında yeşil alan çalışmalarımızda kullandığımız rulo çim üretimi yaptığımız Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızdan maksimum seviyede verim alabilmek adına çok yoğun çalışıyoruz.

Yeşilyurt’ta AR-GE sahasının alt yapısı güçlendiriliyor

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesinde Belediye tarafından tarımsal hizmetlere farklı bir bakış açısı ve verimli arazileri ekonomiye kazandırmak hedefiyle hizmete sunulan ’Tarımsal Üretim ve AR-GE’ sahasındaki sulama, ilaçlama ve gübreleme çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla son teknoloji sondaj pompası kurulumu gerçekleştirildi.

Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasındaki teknik alt yapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, “ Kuru fasulye ve nohut tarlaları dışında yeşil alan çalışmalarımızda kullandığımız rulo çim üretimi yaptığımız Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızdan maksimum seviyede verim alabilmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Alanında deneyimli ekiplerimizin gözetiminde gerçekleşen sulama, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarımızı kolaylaştırmak amacıyla son teknoloji sondaj pompası kurulumunu gerçekleştirdik" dedi.
Özer, "100 dönümlük alanda üretimini yaptığımız nohut ile 50 dönüm alana plantasyonu yapılan fasulye bitkisine bölge ve iklim şartlarına uygun sulama, gübreleme ve ilaçlama işlemini, kurulumunu yaptığımız sondaj pompası sayesinde daha hızlı ve etkili bir şekilde yapmaya başladık. Bununla birlikte 50 dönüm alandaki rulo çim üretimini ise yağmurlama sulama yönetimiyle yapmaya devam ediyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt’ta AR-GE sahasının alt yapısı güçlendiriliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Malatya Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:26
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:40
Yatsı
21:09

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Eren Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Malatya’da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Malatya’da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.