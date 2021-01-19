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Yeşilyurt’ta buzlanma ve dona karşı tuzlama çalışmaları

19.01.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarına başlayan Yeşilyurt Belediyesi, don ve buzlanmaya karşı da çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarına başlayan Yeşilyurt Belediyesi, don ve buzlanmaya karşı da çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çalışmaların sürekli olarak devam ettiğini belirterek, vatandaşları don ve buzlanmaya dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme ve soğuk havaların etkisiyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını ilçenin dört bir tarafındaki cadde ve sokaklarda sürdürüyor.

“Yağış başladığı andan itibaren çalışmalarımız başladı”
İlçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlandığını belirten Başkan Çınar, “Kar, Cenab-ı Hakk’ın bizlere sunduğu güzelliği ve nimetidir. Bize verdiği sayısız nimetlere ne kadar hamdetsek azdır. Her mevsim ayrı güzel olan Yeşilyurtumuzun yüksek bölgelerinde bir haftadır devam eden kar yağışı dün geceden itibaren şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Karın yağmaya başlamasının hemen ardından ekiplerimiz temizleme çalışmalarını gerçekleştirdiler. Tüm cadde ve sokaklarımızı hızlı şekilde temizleyerek ilçemizde ulaşımın aksamadan devam etmesini sağladık. Yapılan planlamalar ile cadde ve sokaklarımızda kar küreme, tuzlama ve buzlanmayı önlemek için kar eritici solüsyon ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek ulaşımın aksamamasını sağlamaktayız. Yoğun kar yağışı sonrası kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını yapan personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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