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Yeşilyurt’ta güzellik salonları dezenfekte ediliyor

MALATYA HABERLERİ  | 07.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yeni tip korona virüs önlemleri nedeniyle kapatıldıktan sonra, kontrollü sosyal hayat uygulamaları çerçevesinde 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tekrardan hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yapıldı.Yeşilyurt’un farklı noktalarında hizmet veren berber, kuaför ve güzellik salonlarını ücretsiz olarak ilaçlayıp, dezenfekte ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Korona virüs salgınından halkımızı uzak tutmak ve küresel bir tehdit haline dönüşen bu virüsün en kısa sürede bertaraf edilmesi adına Cumhurbaşkanlığımızın talimatlarını ilk günden itibaren yerine getirdik.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yeni tip korona virüs önlemleri nedeniyle kapatıldıktan sonra, kontrollü sosyal hayat uygulamaları çerçevesinde 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tekrardan hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yapıldı.
Yeşilyurt’un farklı noktalarında hizmet veren berber, kuaför ve güzellik salonlarını ücretsiz olarak ilaçlayıp, dezenfekte ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Korona virüs salgınından halkımızı uzak tutmak ve küresel bir tehdit haline dönüşen bu virüsün en kısa sürede bertaraf edilmesi adına Cumhurbaşkanlığımızın talimatlarını ilk günden itibaren yerine getirdik. Normalle sürecinde de aynı şekilde üzerimize düşen sorumlulukları ivedikle hayata geçireceğiz. İlçemizin her noktasında temizlik çalışmalarımızı aksatmadan sürdürürken, kontrollü sosyal hayat sürecinde faaliyetlerine tekrardan başlayacak her sektöre dezenfektan ve diğer konularda gerekli desteklerimizi ulaştıracağız. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ulusal Sesleniş’ konuşmasında 11 Mayıs’ta işbaşı yapacaklarını açıkladığı berber ve kuaförlerimizin hijyenik, sağlıklı ve güzel ortamlarda hizmet vermeleri için ekiplerimizi seferber ettik. Ülke ekonomisine çok ciddi katkıları olan değerli esnaflarımızın daha nitelikli ve güzel alanlarda halkımıza hizmet sunmaları, vatandaşlarımızın da gönül rahatlığıyla bu iş yerlerine gitmeleri için dezenfektan çalışmalarına hemen başladık. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, belirli bir program halinde ilçemizde hizmet veren berber, kuaför ve güzellik salonlarını baştan aşağıya dezenfekte edip, ilaçlıyorlar. Ayrıca iş yeri sahiplerine el dezenfektanı da hediye ediyoruz. Esnaflarımıza şimdiden hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dilerim” diye konuştu.
İş yerlerini 11 Mayıs 2020 tarihine uygun hale getirmek adına çalışmalarını sürdüren esnaflarda, yapılan dezenfekte çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

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