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Yeşilyurt’ta kar temizleme çalışmaları sürüyor

29.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçemizin dört bir tarafında kar nedeniyle kapanan yollarda ve kaldırımlarda kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.Sabaha karşı sağanak şekilde başlayan kar yağışının ardından Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde hazır kıta bekleyen Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimleri başta olmak üzere bütün noktalarında don ve buzlanmaya karşı oluşabilecek sıkıntıları teker teker bertaraf ediyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçemizin dört bir tarafında kar nedeniyle kapanan yollarda ve kaldırımlarda kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.
Sabaha karşı sağanak şekilde başlayan kar yağışının ardından Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde hazır kıta bekleyen Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimleri başta olmak üzere bütün noktalarında don ve buzlanmaya karşı oluşabilecek sıkıntıları teker teker bertaraf ediyor. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle birlikte Yeşilyurt’un farklı bölgelerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde kar küreme, tuzlama ve yaya kaldırımlarında ki temizlik çalışmasının devam ettiğini söyledi. Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ilçenin üst kesimlerindeki yol ve sokakları kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşıma açtığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Allah’a şükürler olsun ki kar yağışı kentimizde yeniden etkisini göstermeye başladı. Büyük bir nimet ve bereket olan kar yağışıyla birlikte barajlarımız dolacak, tarım arazilerimiz nefes alacak, yer altı su kaynaklarımızın seviyesi artıracak, Rabbime ne kadar hamd etsek azdır. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışından dolayı vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamamaları için bizler her zaman olduğu gibi yine görevimizin başındayız. Yapılan meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinden itibaren hazırda bekleyen Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin yüksek kesimleri başta olmak üzere bütün noktalarında tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmalarını canla başla sürdürmektedir. Don ve buzlanmayı önleyebilmek adına gereken müdahaleler yapılmaktadır. Kapanan yollarımızı teker teker açıyoruz, araç ve yaya trafiğinde her hangi bir sıkıntı olmaması için tuzlama çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Eğimli olan yollarımızın kar tutmaması, vatandaşlarımızın cadde ve sokaklarda biriken kar yüzünden her hangi bir kazaya maruz kalmamaları için kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı hastane ve cami önleri ile otobüs duraklarında çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca sahada görev yapıyorlar, hepsini tebrik ediyorum. Hemşerilerimize sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Araç sahiplerimizden ricamız, kar lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmayalım. Kar yağışı devam ettiği sürece ilçe genelinde çalışmalarımız belli plan ve program doğrultusunda devam edecektir. Vatandaşlarımız taleplerini 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz aracılığıyla bize ulaştırabilirler" diye konuştu.

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