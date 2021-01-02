Yeşilyurt’ta sokak hayvanları için Kedi ve Köpek Evler Projesi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde korona virüs salgını sürecinde beslenme ve barınma sorunu yaşayan sokak hayvanları için Kedi ve Köpek Evleri projesi hayata geçirildi.

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla vatandaşların evlerinde olması nedeniyle havaların soğuduğu bugünlerde sokak hayvanlarını unutmayan Yeşilyurt Belediyesi Tarım Hizmetleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla ‘Kedi ve Köpek Evleri’ projesini başlattı. Yeşilyurt Belediyesi Tarım Hizmetleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından ilki ‘Kedi Evi’ olarak tasarlanıp örnek uygulama olarak hizmete sunulan beslenme ve barınma kabini tasarımıyla dikkat çekerken, ilerleyen zamanlarda bu kabinlerin boyutunun daha da büyütülüp köpeklerinde rahatlıkla kullanabileceği düzeye ulaştırılacak.

Doğanın minik canlılarını koruyan ve kollayan hizmet anlayışına sahip olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, insan başta olmak üzere doğada yaşayan her canlıya aynı düzeyde hürmet ve saygı gösterdiklerini ifade ederken, ‘Kedi ve Köpek Evleri’ projesiyle doğadaki canlıları sahiplenme ve koruma kültürünü daha farklı bir boyuta taşıyacaklarını söyledi.

Sokak hayvanlarını sahiplenmenin yerel yönetimlerin görevleri arasında yer aldığını ifade eden Çınar, “ Korona virüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinde bulundukları kış günlerinde beslenme ve barınma sorunu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadık. Korona virüs salgını sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. İş yerlerinden ve duyarlı vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının bu zorlu süreçte sıkıntı yaşamamaları içinde ilçemizde gerekli önlemleri aldık. Vatandaşlarımız evlerindeyken sokak hayvanlarının bizim emanetimizde olduğunu hizmetlerimizle ortaya koyuyoruz. Kış dönemleri başta olmak üzere salgın tedbirleri kapsamında alınan karantina günlerinde sokak hayvanları için park, bahçe ve yeşil alanlara mama ve su bırakan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, hizmet alanlarını genişletmek amacıyla ‘Kedi ve Köpek Evleri’ projesini uygulamaya aldı .İlki ‘Kedi Evi’ olarak tasarlanıp örnek uygulama olarak hayata geçen beslenme barınma noktalarımızı geliştirip köpeklerinde yararlanabileceği bir görüntüye ulaştıracağız. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ekiplerimiz tarafından yapılan beslenme noktalarına rahatlıkla ulaşan doğanın minik canlıları, temiz bir ortamda yemeklerini yiyip, sularını içebilecekler. Beslenme noktalarımızın sayısını artırıp, sokak hayvanlarının daha güzel ortamlarda beslenmelerini ve barınmalarını sağlayacağız. Bizler bütün canlılara aynı düzeyde saygı, sevgi ve hoşgörümüzü gösterip, sahiplenme ve koruma kültürümüzün daha sağlam temellere yerleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

