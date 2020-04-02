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Yeşilyurt’ta üç ay işgaliye parası almayacak

MALATYA HABERLERİ  | 02.04.2020 18:18 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinden üç ay boyunca işgaliye parası almayacaklarını, ruhsat ödemelerini ise kredi kartı üzerinden taksitlendirileceğini açıkladı.Başkan Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, "Ekonominin mihenk taşı olarak gördüğümüz esnaflarımızın dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını dolayısıyla iş kapasitelerinin düşmemesi, ayakta kalabilmeleri ve onları bu zor dönemde desteklemek asli görevlerimiz arasındadır.

Yeşilyurt’ta üç ay işgaliye parası almayacak

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinden üç ay boyunca işgaliye parası almayacaklarını, ruhsat ödemelerini ise kredi kartı üzerinden taksitlendirileceğini açıkladı.
Başkan Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, "Ekonominin mihenk taşı olarak gördüğümüz esnaflarımızın dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını dolayısıyla iş kapasitelerinin düşmemesi, ayakta kalabilmeleri ve onları bu zor dönemde desteklemek asli görevlerimiz arasındadır. Bizi biz yapan dayanışma ve paylaşma gücümüzü daha fazla ortaya koymamız gerekmektedir. Esnaflarımızın daha fazla iş üretme ve istihdama katma değer sağlamaları için gösterdiğimiz gayreti, virüs salgınının yaşandığı bu dönemde daha fazla ortaya koymaktayız. Bu kapsamda; ilçemizin farklı bölgelerinde açılan pazar yerlerinde stant kurarak hem evlerine ekmek götüren hem de ülke ekonomisine katkı sunan değerli esnaflarımızdan üç ay boyunca işgaliye parası almayacağız. Bununla birlikte ruhsat ödemelerinin kredi kartıyla taksitlendirilmesine karar verdik. Umarım aldığımız bu kararlar bir nebzede olsa esnafımızı rahatlatır. Korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu zorlu süreci el birliğiyle atlatarak daha güzel yarınlara paylaşma ve dayanışma ruhuyla kavuşacağız” dedi.

Yeşilyurt’ta üç ay işgaliye parası almayacak

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