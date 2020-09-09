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Yeşilyurt’ta yol çalışmalarına önem

MALATYA HABERLERİ  | 09.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konutlaşma ve işyerlerinin çoğalmasıyla hareketli bir yaşamın hakim olduğu Yakınca Mahallesinde araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek için çalışmalara hız verdi.Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, Adıyaman yoluyla Saraybosna caddesinin bağlantısını sağlayacak yol üzerinde devam eden çalışmaları incelediler.“Belediye başkanımıza ve ekiplerine teşekkürler”Yakınca bölgesinin gelişimine ışık tutan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, “ Mahallemizin gelişimi ve değişimi için her türlü hizmeti getiren Yeşilyurt Belediyesine, Belediye Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza bölgemize gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.“Bağlantı yolunun açılmasıyla bölgedeki trafik akışı rahatlayacak”Yakınca Mahallesindeki trafik akışını daha konforlu ve akıcı hale getirmek adına alternatif yol güzergahları açmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar, ilçemizdeki imar yollarının açılmasına büyük bir hassasiyet göstermektedir.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konutlaşma ve işyerlerinin çoğalmasıyla hareketli bir yaşamın hakim olduğu Yakınca Mahallesinde araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek için çalışmalara hız verdi.
Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, Adıyaman yoluyla Saraybosna caddesinin bağlantısını sağlayacak yol üzerinde devam eden çalışmaları incelediler.

“Belediye başkanımıza ve ekiplerine teşekkürler”
Yakınca bölgesinin gelişimine ışık tutan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, “ Mahallemizin gelişimi ve değişimi için her türlü hizmeti getiren Yeşilyurt Belediyesine, Belediye Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza bölgemize gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Bağlantı yolunun açılmasıyla bölgedeki trafik akışı rahatlayacak”
Yakınca Mahallesindeki trafik akışını daha konforlu ve akıcı hale getirmek adına alternatif yol güzergahları açmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar, ilçemizdeki imar yollarının açılmasına büyük bir hassasiyet göstermektedir. Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2020 yılı yatırımları kapsamında Cevatpaşa, Karakavak, Kaynarca, Melekbaba ve Kiltepe’den sonra Yakınca’da da imar yollarını açmaya devam ediyoruz. Adıyaman yoluyla Saraybosna caddesini birbirine bağlayan önemli bir ulaşım noktası olan bu yolun açılması, bölgemizde ki ulaşım ağının rahatlamasına neden olacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve akıcı yollarda seyahat etmesi için ulaşım ağımızın konfor düzeyini artırmaktayız. İlçemiz çok hızla gelişiyor ve büyüyor, bizlerde yaşanan bu hızlı değişimin doğru ve planlı yatırımlarla sürmesi adına büyük bir çaba sarf ediyoruz. Çalışmaları havanın sıcaklığına rağmen büyük bir özveriyle sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü personellerine ve çalışmalarda ekiplerimize desteklerini esirgemeyen Yakınca Mahalle Muhtarımız Mevlüt Tunç’a Belediye Başkanımız Mehmet Çınar adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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