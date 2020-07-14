Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri tanıtılacak

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve satışını planlı bir faaliyet akışıyla geniş kesimlere ulaştırmanın yanı sıra kadınların girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlamak amacıyla kurulan Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, kurutmalıklar, salçalar, tatlılar ve yemekleri restorasyonu devam eden Tarihi konaklarda yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacak.

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar, Yeşilyurt’un doğal ortamlarında yetişen sebze ve meyvelerden yapılan kurutmalıklar, salçalar, tatlılar ve yemeklerin gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak amacıyla faaliyetlerine hız verdiklerini ifade ederek, "Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kentimizin sosyal, kültürel ve tarihsel zenginliklerini tanıtmak, kadın istihdamını desteklemek ve yöresel yemek, salça, kurutmalık ile tatlılarımızı iç ve dış turizmde hak ettiği konuma ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda başlattığımız çalışmalar çerçevesinde Yeşilyurt Belediyemiz tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Konaklarımızdan ikisini yöresel yemeklerimizin üretim, tanıtım ve satış noktası olarak değerlendireceğiz. Kadınlarımızın sosyo-ekonomik hayata dahil etmek ve sosyal açıdan güçlendirmeyi de ön plana koyarak, kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkacak olan kurutmalıklarımızı, salçalarımızı, tatlı ve yemeklerimizi hijyenik ortamlarda paketleyerek Tarihi Konaklarımızda ki nezih alanlarda satışını yaparak, bölgemizin tanıtımına güçlü bir destek vermiş olacağız. Kooperatifimiz çatısı altında ilerleyen süreçlerde bölgemize özgü olan tescillenen kiraz yaprağı sarmamız başta olmak üzere diğer yemek çeşitlerimiz ve çorbalarımız da menülerimizde ki yerini alacaktır. Kadim Çırmıhtımızın ve diğer yaşam alanlarımızın zenginliklerini kadınlarımızın gayretli ve özverili çalışmalarıyla daha fazla tanınmasını sağlayacağız. Bizlerde bu konuda kadınlarımızın üretkenliğini ön plana çıkarılması ve hem topluma hem de ekonomik hayata daha fazla katkı sağlamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

“Kentimizin ve ilçemizin tanıtımı için samimiyetle yola çıktık”

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Genel Koordinatörü Esin Tanrıverdi ise "Kültürel hazinelerimizi, tarihi varlıklarımızı ve yöresel ürünlerimizin tanıtımına yeni katkılar sağlamanın yanı sıra kadınlarımızın etkin rol oynadığı alternatif kalkınma modeli geliştirmek maksadıyla çalışmalarımıza hız verdik. Kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alması adına ciddi destekler sağlayan Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yönde belirlediği hizmet rotasına kurulan kooperatifimizle katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizler ülkemizin ve kentimizin her yönden tanıtımı ve kalkınması için samimiyet ve gayretle yola çıktık. Cenab-ı Allah’ın yardımı, hem bizlerin hem de yaptığı her işi başarıyla sonuçlandıran kadınlarımızın çabalarıyla hedeflediğimiz noktaya el birliği ile ulaşacağız” ifadelerini kullandı.