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Yeşim Tekstil, Ağrı'da istihdam ettiği kişi sayısını 5 bine ulaştırmayı hedefliyor

27.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Tekstil, Ağrı'da istihdam ettiği kişi sayısını 5 bine ulaştırmayı hedefliyor

Ağrı Valiliğince yapılan tekstilkentteki fabrikalarda hazır giyim ve tekstil alanında faaliyet gösteren Yeşim Tekstil'in üst yöneticisi Şenol Şankaya, kentte şu an 1000 olan istihdam sayısını 2025 yılına kadar 5 bine ulaştıracaklarını bildirdi.

Ağrı'daki yeni üretim tesisini 2019 yılında devreye alan Yeşim Grup'un üst yöneticisi Şenol Şankaya, yaptığı yazılı açıklamada, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla planladıkları yatırımlar kapsamında ilk etapta kademeli olarak istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Şankaya, şu an 1000 olan çalışan sayısını 2021 yılı sonuna kadar 1800'e, 2025 yılına kadar da 5 bin kişiye ulaştıracaklarını vurgulayarak, "Ağrı yatırımımız 10 bin kişiye ulaşıp tam anlamıyla realize olduğunda hedefimiz, aşağı yukarı mevcut kapasitemize yaklaşık yüzde 25-30 kadar ilave bir ciro sağlamak olacak. Öte yandan, sosyo-kültürel olarak gelişmeye başlamış bir kent vizyonunu hep birlikte görme şansı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Ağrı'nın gelişime açık ve yatırım yapılabilecek en uygun şehirlerden biri olduğuna işaret eden Şankaya, Ağrı halkına güvendiklerini ve bölgede kalıcı olmak adına sağlam ve istikrarlı adımlar atarak büyümeyi sürdüreceklerini belirtti.

Desteklerinden dolayı Ağrı Valiliğine teşekkür eden Şankaya, Türkiye'ye ve bu toprakların insanlarına her zaman güvendiklerini, hayata geçirdikleri yatırımlarla batıya göçün ve kentteki işsizliğin de azalacağını kaydetti.

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