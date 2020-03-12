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"Yetenek Her Yerde" kariyer etkinlikleri ertelendi

ANKARA HABERLERİ  | 12.03.2020 20:48 | Son Güncelleme

"Yetenek Her Yerde" kariyer etkinlikleri ertelendi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce düzenlenen "Yetenek Her Yerde" kariyer etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya istinaden yeni tip koronavirüsün etkilerinden korunmak amacıyla ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, şubat ayından bu yana devam eden "Yetenek Her Yerde" kariyer etkinliklerinin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, erteleme kapsamına, 16-17 Mart'ta Isparta'da düzenlenecek Güney Kariyer Fuarı, 20-21 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek Ege Kariyer Fuarı ile 6-7 Nisan'da Bolu'da yapılacak Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nın girdiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi

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