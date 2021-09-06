Yetenek sınavına Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ikiz ablalarınca hazırlanan genç tam puan aldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören ikiz ablaları Selin ve Pelin eşliğinde hazırlanan Muratcan Kaya, yetenek sınavını 500 tam puanla kazanmayı başardı.

Ablalarını örnek alarak aynı fakülteyi hedefleyen Kaya, onların da desteğiyle bir yıl sınava hazırlandı.

Sınavdan tam puan alan Kaya, fakültenin antrenörlük bölümünü kazandı.

Okul kaydı TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından yapılan Kaya, ablalarıyla gurur duyduğunu ve onların izinden gitmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İki ablasının da kendisine büyük destek verdiğini belirten Kaya, "Onlar olmasa çok şey yapabileceğimi düşünmüyordum. Onların desteği olmasaydı büyük ihtimal bugünleri göremezdim. Elimden geleni yaptım, çok mutluyum." dedi.

Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi ve milli tekvandocu Selin Kaya da kardeşinin rekor puanla sınavı kazandığını dile getirdi.

Muratcan ile aynı okulda okumanın sevincini yaşadıklarını aktaran Kaya, "Kardeşimizi sınava hazırladık. 500 tam puan alarak antrenörlük bölümünü kazandı. İnşallah aynı okulda hep birlikte okuyacağız." diye konuştu.

Pelin Kaya ise kardeşinin başarısının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Baba Metin Kaya da çocuklarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

