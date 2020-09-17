YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yetenek sınavında başarılı olan "pehlivanlar" üniversiteli oldu

Yetenek sınavında başarılı olan "pehlivanlar" üniversiteli oldu

EDİRNE HABERLERİ  | 17.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: - "Ata sporumuz güreşe ve bu sporu icra eden güreşçilerimize her geçen yıl daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz. Kısa süre önce kurduğumuz spor kulübümüz de bu amaca hizmet edecek"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinin düzenlediği yetenek sınavlarında başarılı olan pehlivanlar üniversiteye kaydını yaptırdı.

Üniversite senatosunun aldığı kararla başpehlivanlık kategorisinde yarışan pehlivanlara lisansüstü eğitimde kontenjan açılmasının ardından, baş altında, deste boy ve üzeri boylarda ilk 3 dereceye giren pehlivanlara da lisans eğitimi için kontenjan verildi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlarından Nedim Güler, Semih Turgut ve Erkan Ertan ile deste boyda dereceye giren Edirneli pehlivan Atakan Makas üniversitenin yetenek sınavında başarı göstererek lisans eğitimi için kaydını yaptırdı.

Başpehlivanlar, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, TÜ'nün tarihsel ve kültürel bir misyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne destek verdiğini ve örnek projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Pehlivanların lisans ve lisansüstü eğitimlerini desteklemeye devam ettiklerini belirten Tabakoğlu, "Güreşte Yasemin Adar, İsmail Balaban ve Turan Balaban gibi birçok başarılı sporcular öğrenim gördüğü Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni öğrencileri, Türkiye'nin tanınmış pehlivanlarından Nedim Güler, Semih Turgut ve Erkan Ertan oldu." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar'a ve Kırkpınar'da güreşen pehlivanlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda yeni öğrencilerimiz, güreşçilerimiz Trakya Üniversitesine geldikçe bu alandaki başarımızın artacağına inanıyorum. Ata sporumuz güreşe ve bu sporu icra eden güreşçilerimize her geçen yıl daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz. Kısa süre önce kurduğumuz spor kulübümüz de bu amaca hizmet edecek. Sizleri canıgönülden tebrik ediyor, Trakya Üniversitesi çatısı altında başarılar diliyorum."

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Tuna, başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban kardeşlerin yüksek lisans mezunu olduğunu, Yasemin Adar'ın da yüksek lisans eğitiminin tez aşamasında devam ettiğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Edirne Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:13
İkindi
16:42
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

Edirne Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Sancaklı Eczanesi
Merkez
Tülin Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Kanık Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Edirne'de incelemelerde bulundu
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Edirne'de incelemelerde bulundu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İçi dezenfektan dolu araç alev aldı
İçi dezenfektan dolu araç alev aldı
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.