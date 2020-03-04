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Yetenek Taraması Develi’de start aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.03.2020 09:50 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Kayseri ayağı bu yıl Develi’de start aldı.İlkokul 3.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Kayseri ayağı bu yıl Develi’de start aldı.
İlkokul 3. Sınıf öğrencileri el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlıklı topu atma, sürat koşusu gibi testler tabi tutulduğu taramalarda çocuklar yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirilecek.
Türk sporunun alt yapısının oluşturulmasının planlandığı projenin 2020 Kayseri ayağının taramaları Develi’de başladı. Develi’de toplamda 957 3. Sınıf öğrencisinin taramasının yapıldığı ilk günde 440 öğrenci testlere girdi.
Taramaları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Gökhan Kolukısa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin yakından takip etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nde geçmiş yıllarda Kayseri’de yapılan taramalarda birçok çocuğumuz yeteneklerine göre branşlara yönlendirildi. Bu taramaların sonraki aşamalarında da belirlenen farklı testlere antrenörler nezaretinde tabi tutularak uygun görülen branşlara yönlendirme yapılıyor. Bu önemli proje ile Türk sporcu havuzu oluşturularak alt yapı oluşturulması amaçlanıyor" dedi.

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Kocasinan
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Melikgazi
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