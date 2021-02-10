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Yetenek taramasında üçüncü aşamaya geçildi

10.02.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Sportif Yetenek Taraması Projesinde branş belirleme, denge ve reaksiyon testlerinden oluşan üçüncü aşama çalışmaları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda başladı.

Sportif Yetenek Taraması Projesinde branş belirleme, denge ve reaksiyon testlerinden oluşan üçüncü aşama çalışmaları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda başladı. Proje spor uzmanları ve antrenör eşliğinde uygulanırken, bakanlık bünyesinde bin beş yüz olimpiyat sporcusunun yetiştirilmesinin hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü yerleştirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla uygulanan Yetenek Taraması Projesi pandemi kurallarına uygun bir şekilde devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda başlayan denge ve reaksiyon testlerinden oluşan üçüncü etap çalışmaları il ve ilçe merkezlerinde belirlenen spor salonlarında spor uzmanları ve antrenörler eşliğinde uygulanacak.

Spor altyapı haritası oluşuyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlayan proje ile yetenek testlerine giren ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinden ortalamanın üstünde başarı gösteren öğrenciler, üç aşamalı bir eğitime tabi tutuluyor. Proje İl Koordinatörü Enver Tarhan yaptığı açıklamada; üç yıl önce başlayan projenin son etabına gelindiğini ve proje sonunda bakanlık bünyesinde bin beş yüz olimpiyat sporcusunun yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ayrıca pandemi dolayısı ile eğitimlerin belirli dönemlerde online gerçekleştirildiğini, yüz yüze yapılan testlerde ise randevu sistemi ile çalışarak pandemi kurallarına uygun hareket edildiğini aktardı.

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