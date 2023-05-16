YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Yeteneklerini el sanatlarıyla taçlandırdılar

Yeteneklerini el sanatlarıyla taçlandırdılar

16.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde 10-16 Mayıs Engeliler Haftası dolayısıyla özel bireyler tarafından oluşturulan el sanatları sergisi açıldı.

Ünye’de bulunan özel bir bakım merkezinde 195 özel birey tarafından yapılan el sanatları sergisi görücüye çıktı. Resim, nakış, örgü, işleme, ebru sanatı ve tuval gibi çalışmaların yer aldığı sergide, birbirinden farklı el sanatları ürünleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

“ONLARIN BAŞARILARI GÖRÜLDÜKÇE REHABİLİTASYON SÜRECİ HIZLANIYOR”

Özel bireylerin yaptığı el sanatlarının onları güçlü rehabilite ettiğini ifade eden Bakım Merkezi Müdürü Ebru Yediyıldız, "Her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kurumumuzda çeşitli etkinliklerle kutluyoruz fakat bu yıl özel bireylerimizin el sanatlarından oluşan bir sergimiz de ekledik. Onların başarılarını herkes gördükçe rehabilitasyon süreçleri daha hızlı bir şekilde akıyor. Bu nedenle farklı etkinliklerimize çok önem veriyoruz" dedi.

“ÜLKEMİZ SOSYAL DEVLET OLARAK ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ”

Türkiye’de 578 bin engelli aileye hizmet verildiğini ifade eden Ordu Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş, “Ordu ilimizde bulunan üç engelli bakım merkezlerimizde 412 engellimize yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Yine ülke genelinde yaklaşık 578 bin engelli ailemize evde bakım hizmeti veriyoruz. Ordu genelinde ise 6 bin 330 engellimize evde bakım hizmeti veriyoruz. Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü olarak bir gün bile dışarıda kalan bir engelli bireyimiz yoktur. Devletimiz bu konuda çok hassastır. Özellikle sosyal devlet olma ilkesi gereği son 15 yıldır bu alanda çok önemli kazanımlar elde edildi. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından özel bireylerin el sanatları sergisi açılışı yapıldı. Program şiirlerin okunması, halk oyunları ve çeşitli gösteriler ile devam ederken, program sonunda ise özel bireylerle birlikte pasta kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralıOrdu’da trafik kazası: 2 yaralı
Karacabey’de metruk binalara geçit yokKaracabey’de metruk binalara geçit yok
Didim’de trafik kazası: 1 ölüDidim’de trafik kazası: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:03
Öğle
12:30
İkindi
16:25
Akşam
19:46
Yatsı
21:25

Ordu Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Saglik eczanesi
Aybasti
Arif eczanesi
Golkoy
Seyitoglu eczanesi
Fatsa
Halk eczanesi
Korgan
Tayfun eczanesi
Altinordu
Karadeniz eczanesi
Persembe
Çakiroglu eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.