Yeteneklerini el sanatlarıyla taçlandırdılar

Ünye’de bulunan özel bir bakım merkezinde 195 özel birey tarafından yapılan el sanatları sergisi görücüye çıktı. Resim, nakış, örgü, işleme, ebru sanatı ve tuval gibi çalışmaların yer aldığı sergide, birbirinden farklı el sanatları ürünleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

“ONLARIN BAŞARILARI GÖRÜLDÜKÇE REHABİLİTASYON SÜRECİ HIZLANIYOR”

Özel bireylerin yaptığı el sanatlarının onları güçlü rehabilite ettiğini ifade eden Bakım Merkezi Müdürü Ebru Yediyıldız, "Her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kurumumuzda çeşitli etkinliklerle kutluyoruz fakat bu yıl özel bireylerimizin el sanatlarından oluşan bir sergimiz de ekledik. Onların başarılarını herkes gördükçe rehabilitasyon süreçleri daha hızlı bir şekilde akıyor. Bu nedenle farklı etkinliklerimize çok önem veriyoruz" dedi.

“ÜLKEMİZ SOSYAL DEVLET OLARAK ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ”

Türkiye’de 578 bin engelli aileye hizmet verildiğini ifade eden Ordu Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş, “Ordu ilimizde bulunan üç engelli bakım merkezlerimizde 412 engellimize yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Yine ülke genelinde yaklaşık 578 bin engelli ailemize evde bakım hizmeti veriyoruz. Ordu genelinde ise 6 bin 330 engellimize evde bakım hizmeti veriyoruz. Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü olarak bir gün bile dışarıda kalan bir engelli bireyimiz yoktur. Devletimiz bu konuda çok hassastır. Özellikle sosyal devlet olma ilkesi gereği son 15 yıldır bu alanda çok önemli kazanımlar elde edildi. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından özel bireylerin el sanatları sergisi açılışı yapıldı. Program şiirlerin okunması, halk oyunları ve çeşitli gösteriler ile devam ederken, program sonunda ise özel bireylerle birlikte pasta kesildi.

