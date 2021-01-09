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Yetenekli gençlere online eğitim

09.01.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Yetenekli gençlere online eğitim

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Sporcu Eğitimi ve Gelişimi eğitimleri, daha önce yapılan taramalarda başarılı olan sporcular ile uzaktan eğitim çalışmaları başladı.Daha önceki dönemlerde yapılan yetenek taramalarında başarılı olan sporcu çocukları ile online eğitime başlandı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Sporcu Eğitimi ve Gelişimi eğitimleri, daha önce yapılan taramalarda başarılı olan sporcular ile uzaktan eğitim çalışmaları başladı.
Daha önceki dönemlerde yapılan yetenek taramalarında başarılı olan sporcu çocukları ile online eğitime başlandı. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü yerleştirmek, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Sportif yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” projesi kapsamındaki eğitimler sürüyor. Program dahilinde, sporcular ile iletişim sağlanarak zoom üzerinden planlanan saatlerde antrenörler eşliğinde eğitimlere devam ediliyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “20 ilçemizde eş zamanlı olarak uzaktan eğitimlerimiz başlatılmış olup bu sayede yüzlerce çocuğumuza ulaşarak faaliyetlerimizin hız kesmeden verimli şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programına Covid-19 nedeni ile ara verilmişti. Bu süreçte de amacımız uzaktan eğitimle; çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak, spora özgü temel eğitim ve hareket becerilerini geliştirmeleri ve spor dallarına özgü temel becerileri kazandırmak. Antrenörlerimiz ve sporcularımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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