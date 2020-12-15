Yeterli kar olmayan Kartalkaya'da sezon açılışı 25 Aralık'a ertelendi

Kartalkaya'da normalde bu tarihte tüm otellerin açık olduğunu aktaran Ergül, "Hatta otelde rezervasyonlarımız da vardı. Mevcut rezervasyonları ya iptal ediyoruz ya da misafir kabul ederse ileriki tarihlere erteliyoruz. Otelciler olarak tüm hazırlıkları yaptık ama her şey kara bağlı. Bu sene Rusya'dan da çok ciddi misafir talebimiz var. Yerli misafirin ilgisi de yurt dışına gidemediği için çok fazla. Kar yağarsa iyi olacak. Bugün olan sezon açılış tarihini 25 Aralık'a erteledik. Ayın 25'ine kadar inşallah kar olur diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, sadece Kartalkaya'da değil, Türkiye genelinde bir kar sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan kayak merkezinde 2 bin yatak kapasiteli toplam 6 otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında misafirlerini beklemeye devam ediyor.

Toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pisttin yer aldığı kayak merkezinde, geçen hafta itibarıyla aralıklarla etkili olan kar yağışının kısa sürmesi ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle yeterli seviyede kar birikmedi.

Yılbaşıyla ilgili rezervasyonların da kar yağışına bağlı olduğunu belirten Ergül, istedikleri seviyede kar olursa yılbaşında misafir kabul edebileceklerini ancak böyle giderse her şeyin farklı olacağını kaydetti.

Ergül, 43 senedir ikinci defa karsız bir sezona girdiklerine işaret ederek, "Önceki yıllarda benzer şekilde sadece bir defa sezonu geç açtık. Sanırım 20 sene önce benzer bir durum yaşayarak yılbaşını karsız geçirmiştik hatta 31 Aralık'ta yoktu, 1 Ocak'ta 1 metre kar yağmıştı. Bu sene de ne olacağını yaşayarak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

