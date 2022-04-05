YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yetim Vakfı, düzenlediği mezatla 159 yetim çocuğa destek oldu

Yetim Vakfı, düzenlediği mezatla 159 yetim çocuğa destek oldu

05.04.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetim Vakfı, düzenlediği mezatla 159 yetim çocuğa destek oldu

İSTANBUL (AA) - Yetim Vakfı, yetim çocuklar yararına düzenlenen mezat sayesinde 159 çocuğa destek sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geliri doğrudan yetim çocuklara aktarılan yetim mezadı programı, ramazanda da devam ediyor.

Antika ürünler, saatler, takılar, tespihler, objeler, porselenler, hat ve resim tabloları, çakılar, lambalar, nostaljik eşyalar, tarihe ışık tutan el sanatları gibi ürünlerin yer aldığı mezattan elde edilen gelir doğrudan yetim çocukların sponsorluğuna aktarılıyor.

Mezatta yer alan ürünlerin her biri ayrı fiyat politikasıyla alıcılara sunuluyor. Mezadı izleyen bağışçılar ürün alarak bu fonun yetimlere aktarılmasını sağlıyor.

Mezatta ayrıca, yetim annelerinin kendi el emekleriyle yaptığı amigurumi bebekler de yer alıyor.

Savaş ortamında hayata tutunmaya çalışan yetim anneleri için Yetim Vakfı'nın kurduğu tekstil tasarım atölyesinde eğitim alan annelerin yaptığı bebekler, mezatta hayırseverler tarafından alınarak bir yetime hediye ediliyor. Bebeklerden alınan gelir ise yine yetim annelerine ulaştırılıyor.

Mezadı gerçekleştiren gazeteci yazar İsmail Kılıçarslan, "Kısa zaman içinde yetim mezadıyla 159 yetim kardeşimize sponsor olmayı, vesile olmayı başardık. Bu mezatta insanlar gönüllü olarak ürün bağışlıyorlar. Mezadı izleyen insanlar buradan ürün alarak doğrudan bu fonun yetimlere aktarılmasını sağlıyor. Yetimlerin mutlu olmasını ve güvende olmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybettiUşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Mardinli wushucular, uluslararası yarışma ve turnuvalar için ter döküyorMardinli wushucular, uluslararası yarışma ve turnuvalar için ter döküyor

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Nisan Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
21:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Sakın pişirmeyin! Pişirdiğiniz an düşmeye başlıyor

Sakın pişirmeyin! Pişirdiğiniz an düşmeye başlıyor

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.