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Yetim ve öksüz çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı

20.01.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Hizmetleri Birimi, kış aylarının gelmesiyle birlikte yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukların mont ve bot ihtiyaçlarını karşıladı.Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Hizmetleri Birimi tarafından tespit edilen ihtiyaç sabi çocuklar için mont ve bot yardımında bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Hizmetleri Birimi, kış aylarının gelmesiyle birlikte yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukların mont ve bot ihtiyaçlarını karşıladı.
Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Hizmetleri Birimi tarafından tespit edilen ihtiyaç sabi çocuklar için mont ve bot yardımında bulunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in katılımlarıyla mont ve botlar, yardım birimi aracılığı ile çocuklara dağıtılmaya başlandı. Afyonkarahisar Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Zeybek, “Amacımız yine her zamanki gibi çocuklarımızı mutlu etmek, soğuk kış günlerinde onları ısıtabilmek. Soğukların başladığı bu kış gününde yetim ve öksüzlerimizi düşünerek çocuklarımıza kışlık mont ve botla yardımcı olalım istedik. Karda kışta soğukta hiçbir evladımızın üşmesine gönlümüz razı olmaz" dedi.

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