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Yetimler Vakfı’ndan bot ve mont yardımı

VAN HABERLERİ  | 15.12.2020 16:46 | Son Güncelleme

Yetimler Vakfı Van İl Temsilciliği tarafından onlarca aileye bot ve mont yardımında bulunuldu.Yetimler Vakfı Van İl Temsilciği daha önce tespit ettiği dar gelirli aileler için ‘Bir bot bir mont’ kampanyası başlatmıştı.

Yetimler Vakfı Van İl Temsilciliği tarafından onlarca aileye bot ve mont yardımında bulunuldu.
Yetimler Vakfı Van İl Temsilciği daha önce tespit ettiği dar gelirli aileler için ‘Bir bot bir mont’ kampanyası başlatmıştı. Kampanya çerçevesinde gelen yardımları ailelerle buluşturan vakıf yetkilileri ayrıca ailelerin eksikliklerini not aldı. Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Yetimler Vakfı gönüllülerinden Emrullah Akay, ‘Bir bot bir mont’ projesi kapsamında Van’da onlarca yetime giyim desteğinde bulunduklarını ifade ederek, “Bu yardımlarda emeği geçen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bizler bu yardımları yaparken hem mutlu olduk hem de kardeşlerimizi mutlu ettik. Sizlerde yetim kardeşlerimizi sevindirmek istiyorsanız destek verebilirsiniz. Bizler çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.
Yetimler Vakfı olarak her ay düzenli olarak belirledikleri yetim ailelere nakdi yardım desteğinde de bulunduklarını dile getiren Akay, bu tür kampanyaların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

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