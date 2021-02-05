Yetiş Bacım Derneği Afrika’da 12. su kuyusunu açtırdı

Yetiş Bacım Dernek Başkanı Hanife Ada, Afrika’da 12. su kuyusunun açıldığının müjdesini verdi.

Aslen Tomarzalı olan Hanife Ada, Viyana’da kurmuş olduğu Yetiş Bacım Derneği kurarak gerek ihtiyaç sahibi ailelerin idmanına yetişerek umut olmaya devam ediyor.

Dernek Başkanı Hanife Ada, "Kurmuş olduğumuz dernek sayesinde hem dernek üyelerinin hem de hayırseverlerimizin desteği ile bu güne kadar yüzlerce ihtiyaç sahibi ailelerimize umut olduk. Engelli vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye dağıttık. Yardıma muhtaç olan ailelerimize maddi ve manevi desteklerde bulunduk" dedi.

"Geçtiğimiz yıl Afrika’ya ekibimle beraber giderek kurbanlarımızı keserek Afrika’nın 12 köyünde kurban etleri dağıttığımız gibi tırlar dolusu temel ihtiyaç olan gıda ürünleri dağıttık. Katarakt nedeni ile gözleri kapanan 122 Afrikalı çocuğun gözlerini açtırdık. Rahmetli babam Necip Erdem adına İmam Hatip Okulu yaptırarak eğitime açtım ve diğer okullarında ihtiyaçlarını karşıladık" diyen Hanife Ada, "Afrika’da bizleri temsil edecek bir heyet kurarak bizler Viyana’ya döndük. Viyana’dan Afrika’ya yardım göndermeye devam ettik. Toplamış olduğumuz bağışların tamamını Afrika’ya yönlendirdik. Afrika’da kurmuş olduğumu heyet dün bizlere ulaşarak 12. su kuyusunun açıldığının müjdeli haberini verdi. Bu haber hem dernek başkanı olarak beni hem de dernek üyelerimizin her birini sevince boğdu. Bir taraftan Afrika ile ilgilenirken diğer taraftan da Türkiye’mizi, Kayserimiz tabi haliyle Tomarza’mızın üzerinden elimi asla çekmedim. Gerek doğup büyüdüğüm topraklarda bulunan engelli veya ihtiyaç sahibi ailelere ve gerekse ülkemizin dört bir yanında bulunan ailelerimize her daim yardım ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu vesile ile bizlere güvenen inanan tüm hayırseverlerimize ve Yetiş Bacım Derneğinde görev alan tüm ekibimin her birine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

