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Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne seksi Noel kostümüyle dikkat çekti

27.12.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yönetmenliği yapan Bella Thorne, Noel partisinde annesi, kız kardeşi ve sevgilisiyle bir araya geldi. Bella Thorne'un dekolteli Noel stili dikkat çekti.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne seksi Noel kostümüyle dikkat çekti

Disney'de başlayan oyunculuk kariyerini halen sürdüren ABD'li yıldız Bella Thorne, porno yönetmenliği yaparak sevenlerini şaşkına çevirmişti. Sosyal medyada epey aktif olan yıldız, cesur Noel stiliyle bakana bir daha baktırdı.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne'un göğüs dekolteli Noel kostümü olay oldu

Bella Thorne, fotoğrafçı sevgilisiyle samimi karesini de paylaştı.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne seksi Noel kostümüyle dikkat çekti

Bella Thorne'un 50 yaşındaki annesi Tamara Thorne, güzellikte kızıyla yarıştı.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne seksi Noel kostümüyle dikkat çekti

En İyi Yetişkin Film Yönetmeni alanında ödüle layık görülen Bella Thorne, bu işten çok keyif aldığını söylemişti.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne seksi Noel kostümüyle dikkat çekti

Sık sık cesur açıklamalarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü yıldız, kendisini tehdit eden sanal korsanlara inat çıplak pozlarını kendi elleriyle basına servis etmişti.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne seksi Noel kostümüyle dikkat çekti

Geçmişte üçlü bir ilişki yaşayan Bella Thorne, bir dönem seks bağımlısı Scott Disick ile de beraber olmuştu.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne seksi Noel kostümüyle dikkat çekti

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne seksi Noel kostümüyle dikkat çekti


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