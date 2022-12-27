Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne seksi Noel kostümüyle dikkat çekti

Disney'de başlayan oyunculuk kariyerini halen sürdüren ABD'li yıldız Bella Thorne, porno yönetmenliği yaparak sevenlerini şaşkına çevirmişti. Sosyal medyada epey aktif olan yıldız, cesur Noel stiliyle bakana bir daha baktırdı.

Bella Thorne, fotoğrafçı sevgilisiyle samimi karesini de paylaştı.

Bella Thorne'un 50 yaşındaki annesi Tamara Thorne, güzellikte kızıyla yarıştı.

En İyi Yetişkin Film Yönetmeni alanında ödüle layık görülen Bella Thorne, bu işten çok keyif aldığını söylemişti.

Sık sık cesur açıklamalarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü yıldız, kendisini tehdit eden sanal korsanlara inat çıplak pozlarını kendi elleriyle basına servis etmişti.

Geçmişte üçlü bir ilişki yaşayan Bella Thorne, bir dönem seks bağımlısı Scott Disick ile de beraber olmuştu.



