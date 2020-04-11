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  4. Yetişkin filmi yıldızı Lyubov Bushueva koronavirüs ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak

Yetişkin filmi yıldızı Lyubov Bushueva koronavirüs ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 17:15 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evinde izolasyonda kalan cinsel içerikli film yıldızı, ilginç bir vaatte bulundu.

Lola Taylor ismi ile bilinen 27 yaşındaki Rus cinsel içerikli film yıldızı Lyubov Bushueva, Instagram hesabındaki paylaşımında, yeni tip koronavirüs'ün (Covid-19) ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olabileceğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evinde izolasyonda kalan yetişkin film yıldızı, ilginç bir vaatte bulundu.

Sputniknews'in haberine göre; Lyubov Bushueva, kişisel Instagram sayfasında, insanların acı çektiğini belirterek, tedavinin aşısını ya da ilacını bulacak bilim insanıyla birlikte olma vaadinde bulundu.

Moskova'daki evinden çıkması durumunda tutuklanacağını söyleyen Lyubov, izolasyonda kalmaktan çok sıkıldığını ve ilacın bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Lyubov Bushueva, koronavirüs,

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