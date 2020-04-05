YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yetişkinlere sudoku, çocuklara hikâye kitabı

Yetişkinlere sudoku, çocuklara hikâye kitabı

İZMİR HABERLERİ  | 05.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine dağıttığı gıda paketlerine yetişkinler için sudoku, çocuklar için de yeni hikâye kitapları ekledi.İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı yardım paketini genişletiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine dağıttığı gıda paketlerine yetişkinler için sudoku, çocuklar için de yeni hikâye kitapları ekledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı yardım paketini genişletiyor. Kuru gıda ve hijyen malzemelerinin yanı sıra kolilerin içine yetişkinler için sudoku, çocuklar için de yeni hikâye kitapları eklendi. Büyükşehir, bulmaca kitaplarıyla stres ve Alzheimer riskini azaltmayı, hafızayı güçlendirmeyi ve evlerinde vakit geçiren vatandaşlara moral desteği sağlamayı amaçlıyor. Hikâye kitaplarıyla ise hedef çocukların sosyal gelişimini desteklemek. Bu kapsamda ilk etapta 244 sayfalık 5 bin sudoku, 3 bin de çocuk kitabı dağıtılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

İzmir Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
13:19
İkindi
16:55
Akşam
19:45
Yatsı
21:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Uyuşturucu Bağımlısı Kocadan 3 Aylık Hamile Eşe Ölüm Tuzağı

Uyuşturucu Bağımlısı Kocadan 3 Aylık Hamile Eşe Ölüm Tuzağı

Ege Seramik, Fortune 500 Listesinde

Ege Seramik, Fortune 500 Listesinde

Alsancak'taki Silahlı Kavga

Alsancak'taki Silahlı Kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.