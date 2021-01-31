Yetiştirdiği kursiyerler, işitme engelli ve dilsizlere "tercüman" oluyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de 33 yaşındaki yeminli tercüman Derya Atmaca Kocabıyık, verdiği işaret dili eğitimleriyle işitme engelli ve dilsizlere "tercüman" olacak 750 kursiyer yetiştirdi. Ankara'da Türk işaret dili eğitimi alarak Kırşehir'deki çeşitli davalarda işitme engelli ve dilsizlerin tercümanlığını yapan Kocabayık, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi, Cacabey Gençlik Merkezi, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi ile Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde 4 yıldır farklı kurslarda işaret dili eğitimi verdi. Bu sürede başta üniversite öğrencileri olmak üzere farklı kurumlarda 750 kursiyere eğitim vererek işitme engelli ve dilsizlerin hayatını kolaylaştıracak kişiler yetiştiren Kocabıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kursiyer sayısı düşse de çalışmalarını sürdürdü. Kırşehir Adliyesinde 2 yıldır yeminli tercümanlık yapan Derya Atmaca Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işaret dili ile işitme engelli ve dilsizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu, hem normal hayatta hem de duruşmalarda onların tercümanı olmaya gayret ettiğini söyledi.

Usta öğretici kadrosunun Kırşehir Halk Eğitim Merkezi'nde olduğunu belirten Kocabıyık, 4 farklı kurumda işaret dili eğitimi verdiğini aktardı. Kocabıyık, Kovid-19 öncesinde 50-60 kişi olan sınıflarının şimdilerde azaldığına işaret ederek, Cacabey Gençlik Merkezi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlerine devam ettiğini kaydetti. - Candan Erçetin'in klibi ilham verdi Bir klipte gördüğü hareketlerin hayatını değiştirdiğini dile getiren Kocabıyık, şöyle devam etti: "İşaret diline ilgim Candan Erçetin'in 'Onlar Yanlış Biliyor' adlı şarkısının klibinde işaret dili çevirisi yaptığını görünce başladı. 1997 yılında, o zamanlar küçüktüm ama meraklanmıştım ve heyecanlanmıştım. 'Ne yapıyor?' diyerek merakla izlemiştim. Klipte gördüğüm el hareketleri jest ve mimikler bende merak uyandırdı. Sonrasında işaret dili bir nevi hayatım gibi oldu. İşitme engelli bireylere burada rehberlik ediyoruz, onları ve işaretlerini anlamaya çalışıyoruz. Kursa gelenler o empati ve sağduyu ile geliyorlar. Onları anlayan bireyler yetiştiriyorum."