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Yetiştirdiği organik karpuzları yol kenarında satıyor

SİNOP HABERLERİ  | 11.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Sinop-Erfelek yolu üzerinde kendine ait tezgahında satış yapan Hasan Özdemir(58), yıllardır karpuz üretim satım işiyle uğraşıyor.Sinop ve Sinop dışından gelen birçok müşterisi olan Özdemir, doğal şartlarda üretim yaptığı için talebin bu kadar fazla olduğunu söyledi.

Sinop-Erfelek yolu üzerinde kendine ait tezgahında satış yapan Hasan Özdemir(58), yıllardır karpuz üretim satım işiyle uğraşıyor.
Sinop ve Sinop dışından gelen birçok müşterisi olan Özdemir, doğal şartlarda üretim yaptığı için talebin bu kadar fazla olduğunu söyledi. Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan karpuzları insanların daha çok tercih ettiğini aktaran Özdemir, "Sinop’un Çobanlar köyünde, Musunlu Mahallesi’nde yetişen doğal şartlar altında karpuz yetiştiriyoruz. Bu sene Allah’a şükür mahsulümüz iyi, fiyatlarımız uygun. Talepten de memnunuz. Karpuzun kilosunu 2 TL’den satmaktayız. Gelen müşterilerimizden güzel geri dönüşler de alıyoruz ve bir gelen bir daha geliyor. Erfelek Barajı’ndan gelen sularla özel tarlalarımızda doğal bir şekilde üretim yapıyoruz. Etrafına çeltik ekilmiyor ve zirai ilaçlardan uzak üretim yapıyoruz. Doğal ürün, doğal hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

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