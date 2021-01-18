Yetki belgesi olan emlak firmalarına gün doğdu

Mülk sahipleri, satılık veya kiralık ilanını ücretsiz ve sınırsız olarak gomeed.com’da yayınlayabiliyor. Mülk sahiplerinin ilanlarını ise yetki belgesi olan emlak firmaları satabiliyor.

Gomeed.com binlerce mülk ilanını sitesinde ücretsiz olarak yayınlıyor. Yetki belgesi olan emlak firmaları ise bu ilanları satma imkanı buluyor. Gomeed.com Genel Direktörü Orkun Efe Kurtuluş, sisteme üye emlak firmalarının ömür boyu sınırsız ücretsiz ilan verdiğine dikkat çekerek, “Gomeed.com da her önüne gelen emlak işi yapamıyor. Emlak firmaları için geliştirilmiş bir proje olan hazır komisyonlu ilan sistemi evini veya mülkünü satmak isteyenlere müthiş kolaylık sağlıyor. Mülk sahibi satılacak veya kiralanacak mülkünü bir emlakçıya vermiyor. Bir anda binlerce emlak firmasına satılması için gomeed.com‘a ücretsiz olarak ilan verebiliyor. Mülk sahiplerinin vermiş olduğu ilanı, binlerce yetki belgesi olan emlak firması değerlendirebiliyor. İlk gayrimenkulü satan emlak firmasına mülk sahibi komisyon ödüyor. Böylelikle emlak firmaları satacak mülk arama derdinden kurtuluyor. Mülk sahiplerinin gomeed.com’da da gayrimenkullerini sadece yetki belgesi olan emlak firmaları satmaya hak kazanıyor. Gayrimenkul almak isteyenler ücretsiz olarak talep verebiliyorlar . Verdikleri talepler binlerce yetki belgesi olan emlak firmalarına ulaşıyor. Hayatımıza kolaylıklar getiren sistem olacak gibi görünüyor” dedi.

