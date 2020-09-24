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Yetkililer ceza yazmaktan bıktı, vatandaş ceza yemekten bıkmadı

AĞRI HABERLERİ  | 24.09.2020 23:28 | Son Güncelleme

Ağrı’da koronavirüs denetimleri sırasında evde olması gerekirken halk arasına karıştığı tespit edilen bir kişiye cezai işlem uygulandı.Ağrı Valiliği tarafından gerçekleştirilen koronavirüs denetimleri neticesinde Ağrı’da neredeyse hergün bir vatandaşa koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası veriliyor.

Ağrı’da koronavirüs denetimleri sırasında evde olması gerekirken halk arasına karıştığı tespit edilen bir kişiye cezai işlem uygulandı.
Ağrı Valiliği tarafından gerçekleştirilen koronavirüs denetimleri neticesinde Ağrı’da neredeyse hergün bir vatandaşa koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası veriliyor. Yetkililerin sıkı denetimlerine rağmen vatandaşların ceza yemeyi göze alması koronavirüsü ciddiye almadıkları düşüncesini akıllara getiriyor.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 286 personelin katılımıyla 748 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 142 ticari taksi ile 202 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 462 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

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