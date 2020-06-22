Yetkililer uyarmıştı, kıyıdan kum çekilmeye devam ediliyor

Tüm uyarılara rağmen Karadeniz sahilindeki kıyı şeridinden gemilerle kum çekilmeye devam edildiği bildirildi.

Karadeniz’de, deniz tabanından çekilen kumun, kıyı erozyonuna neden olduğu geçen yıl yetkililer tarafından açıklanmıştı. Kıyıya yakın bölgelerden çekilen kum deniz tabanında çukurluğa neden olurken, dalgaların etkisiyle sahildeki kumların çukurlukları doldurduğu ve bunun da erozyona neden olduğu ve sahil yolunda çatlaklar oluştuğu dile getirilmişti.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Arif Aksoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla konuyu tekrar gündeme taşıdı. Aksoy “Yalıncak bölgesinde Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi ve Yalı Park evlerinin önünde sahile çok yakın yerde kum çeken gemiyi çekerek bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz, hem sahillerde boğulma riskini arttırıyor, hem gürültü kirliliği yapıyor, yetkililerin bir an önce konuya el atması gerekir” dedi.



