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YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

BİLECİK HABERLERİ  | 19.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebi arttı.Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli-Yenişehir-Bursa YHT yolcu ve yük taşımacılığı hattının kamulaştırma çalışmalarında sona gelindiğini, bundan dolayı ilçelerinin yatırımcılar tarafından tercih edilen bir hal aldığını söyledi.

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebi arttı.
Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli-Yenişehir-Bursa YHT yolcu ve yük taşımacılığı hattının kamulaştırma çalışmalarında sona gelindiğini, bundan dolayı ilçelerinin yatırımcılar tarafından tercih edilen bir hal aldığını söyledi. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli şirketlerin kiralık kapalı iş yerleri taleplerini arttığı anlatan Şahin sözlerine şöyle devam etti:
"Son günlerde özellikle 300-bin metrekare arası kapalı alanı olan kiralık iş yerlerine talep çok yoğunlaştı. Makine imalatçıları, tekstilciler, teknolojik ürünlere yönelik yatırımlar, döküm atölyeleri gibi birçok alanda şirketlerin ilçemizden kiralık yer talepleri oluyor. Yatırımcılarımızdan özellikle bu şekilde kiralık yer yapmalarını talep ediyoruz. Belki de Osmaneli’de şu an için en fazla gelir getirecek gayrimenkul yatırımı kiralık 300-bin metrekare arası kapalı alan yapmak. Osmaneli Belediyesi olarak bu tarzda yatırım yapacak şirketlere 10 yıllığına kiraya vereceğimiz arsalarımız da mevcut. Yatırımcılarımızın talebi halinde kendilerine arsa kiralayabiliriz ve rahatça yatırım yapabilirler. Osmaneli’ne gelecek yatırımcıları böylelikle kaçırmamış oluruz. Yatırımcılardan çok iyi gelir getirecek bu yatırıma girmelerini öneriyor ve bekliyoruz."

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

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