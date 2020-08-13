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Yiğider ve Taşçı AK Parti’ye katıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 13.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirildi.Toplantı sonrasında 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetimler Seçimi’nde Büyük Birlik Partisi’nden Oltu Belediye Başkanlığını kazanan Necmettin Taşçı ile Tortum Belediye Başkanlığını kazanan Muammer Yiğider AK Parti’ye katıldı.

Yiğider ve Taşçı AK Parti’ye katıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirildi.
Toplantı sonrasında 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetimler Seçimi’nde Büyük Birlik Partisi’nden Oltu Belediye Başkanlığını kazanan Necmettin Taşçı ile Tortum Belediye Başkanlığını kazanan Muammer Yiğider AK Parti’ye katıldı. Partisine katılan Taşçı ve Yiğider’i kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarı dileklerini iletti.
İl Başkanları Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen törende AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de hazır bulundu.
Tören sonrasında bir durum değerlendirmesi yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Partimiz millete hizmet amacıyla kurulmuş ve iktidarda bulunduğu süreçte hayalleri aşan yatırımlarla bu amaç doğrultusunda laf değil icraat üretmiştir. AK Parti’nin kapıları amacı hizmet olan ve milletine efendilik değil hizmetçilik yapan herkese sonuna kadar açıktır. Makamlar, mevkiler, isimler gelip geçicidir. Kalıcı olan yerine getirdiğiniz görevinizin ardında bıraktığı hizmet ve memnuniyettir. Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı ile Tortum Belediye Başkanımız Muammer Yiğider de kendini halka hizmete adamış tanıdığımız ve sevdiğimiz iki arkadaşımız. Oltu ve Tortum’un daha güçlü bir belediyeciliğe ihtiyacı var. Sayın Başkanlarımızın partimiz bünyesinde daha kararlı ve daha güçlü bir hizmet yapacaklarına inancım tamdır. Bu vesileyle kendilerine bir kere daha aramıza hoş geldin diyor başarılar diliyorum” dedi.

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