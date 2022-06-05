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"Yiğidim Aslanım" eseri, İngilizce "Ugly War" adıyla dijital platformlarda yayınlandı

05.06.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yiğidim Aslanım" eseri, İngilizce "Ugly War" adıyla dijital platformlarda yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Zülfü Livaneli'nin bestelediği, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Nazım Hikmet'e ithafen kaleme aldığı "Yiğidim Aslanım" eseri, İngilizce ağıt olarak yeniden düzenlenerek dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Vibe Global tarafından "Ugly War" (Çirkin Savaş) adıyla videolu ve Türkçe alt yazılı olarak tasarlanan çalışma, dijital platformlarda yerini aldı.

Eser için hazırlanan klip, savaşta çocuğunu kaybeden bir annenin yaşadığı acıyı modern dans ile ifade eden hikayesini konu alıyor.

Kısa film formatında hazırlanan klibin yapımcılığı ve yönetmenliği Özgür Mısral gerçekleştirdi. Ağıdın proje tasarımını ve sözlerini ise Mustafa Topçu yazdı.

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