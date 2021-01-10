Yiğit, “İnternet haberciliği yasası acilen çıkarılmalıdır”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Aziz Yiğit, yerel medyanın zor bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Yiğit, “Maliyetler artıyor ve gelirlerde düşüyor. Şu anda iş bulmakta en çok zorlanan meslek grubu arasında da gazeteciler yer alıyor. Türkiye’ de son yıllarda kapanan uydudan yayın yapan televizyon kanalı sayısı ve ekonomik nedenlerden dolayı kapanan gazete sayısı her geçen gün artıyor. Öte yandan acilen internet haberciliği konusunda yasa çıkarılmalı her önüne gelen internet sitesi açarak, gazetecilik mesleği maskesi takmamalı” ifadelerini kullandı.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Aziz Yiğit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada gazetecilik mesleğinin sorunlarına dikkat çekti. Başkan Yiğit, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü gazetecilerinin sorunlarının gündeme getirildiği ve sorunlara çözüm aranması anlamında önem taşıyor. Sektörümüz kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymakta. Bunun içinde yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Medya sektöründe mesleki düzenleme olmaması; dileyen herkesin gazeteci maskesi altında sektörde boy göstermesine neden olmakta. İki satır bile yazamayan insanların internet sitesi kurarak ‘Ben gazeteciyim’ diyerek maddi menfaat elde etmesi, işini hakkıyla yapan gazetecilerin alnına bir ‘Kara leke’ olarak sürülüyor. Bu nedenle basın sektöründe öncelikle mesleki düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca internet haberciliği yasası biran önce çıkarılmalı, dileyen herkesin internet sitesi açma özgürlüğü olmamalı. İnternet haberciliği konusunda özellikle bir yasa çıkarılmalıdır.”