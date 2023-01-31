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Yıkılan beton bloklarda mahsur kalan yavru köpekler, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

31.01.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde sokak hayvanlarının tahliyesi sürüyor. Beton bloklarda mahsur kalan üç köpek yavrusu, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Yıkılan beton bloklarda mahsur kalan yavru köpekler, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı’ndaki su tutma işlemi nedeniyle, bölgede bulunan sokak hayvanlarının tahliyesi sürüyor. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) koordinesinde, gönüllülerin katıldığı çalışmada tespit edilen hayvanlar sular yükselmeden tek tek toplanıp güvenli bölgeye taşınıyor. Gönüllüler, ilçede sular altında kalan Tekkale köyü mevkiinde 3 yavru köpeğin beton bloklar altında mahsur kaldığını tespit etti.

Gönüllüler annelerini bulamayınca, yavruları sular yükselmeden güvenli alana taşımak için harekete geçti. Bulundukları yerden çıkartılamayan yavru köpekler için LİMAK’a ait iş makinesi devreye girdi. Dev kaya kütlesi kaldırıldıktan sonra yavru köpekler güvenli alana taşındı.

HAYDİKO gönüllüsü Burak Mert Ateş, "Terk edilmiş şantiyede besleme yaparken 3 yavru olduğunu fark ettik. Almaya çalışırken beton blokların arasına kaçtılar. O gün kendi imkanımızla alamadık. Ertesi gün iş makinesi yardımıyla alabildik, şu anda yavrular bizimle birlikte. Elimizden geldiğince bunlara destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAYDİKO, sular yükselene kadar tahliye işlemlerinin devam edeceğini ifade etti.

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