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Yıkılan elektrik direkleri için seferber olundu

16.02.2021 18:32 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Kdz.

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı bir çok elektrik direğini yıkılmasına neden olurken, ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu incelemelerde bulundu.
Kdz. Ereğli’nin yüksek kesimleri ve köylerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı elektrik direklerini devirdi. Bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken, enerji verilemeyen bir çok köyde de vatandaşlar mağdur oldu.
İlçeye bağlı Bayat Köyü’nde elektrik direği ortadan kırılması sonucu köyde enerji sıkıntısı yaşanıyor. Enerji sorununun giderilmesi için bölgeye 5 ayrı ekip yönlendirildi. İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da köye giderek incelemelerde bulundu, çalışmaları yerinde takip etti. Ekipler kesintinin giderilmesi için çalışmalara başladı.

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