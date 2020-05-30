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Yıkılan leylek yuvası için seferber oldular

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.05.2020 12:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ve vatandaşlar, içinde leylek yavruların bulunduğu direk yıkılınca adeta seferber olarak yardıma koştular.Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı Köyü’nde bir direğin üzerinde yaşayan leyleğin direğin yıkılması sonucu yuvası bozuldu.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ve vatandaşlar, içinde leylek yavruların bulunduğu direk yıkılınca adeta seferber olarak yardıma koştular.
Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı Köyü’nde bir direğin üzerinde yaşayan leyleğin direğin yıkılması sonucu yuvası bozuldu. Yuvada bulunan yavrularıyla birlikte zor anlar yaşayan leyleğin durumunu vatandaşlar fark etti. Doğa Koruma ve Milli Parkalar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekiplerle birlikte leylek ve yavruları için seferber oldu. Köye gelen Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri köyde yaşayan vatandaşlarla birlikte direği yeniden dikti. Ardından ise yuvayı doğa şartlarına ve leyleğin yaşayabileceği hale yeniden dönüştüren ekiler, vatandaşlara da destekleri için teşekkür etti. Öte yandan leylek yavruları da sağlıklı bir şekilde yuvaya yerleştirildi.

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Bahar Eczanesi
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Begüm Eczanesi
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