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Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

KİLİS HABERLERİ  | 07.05.2020 13:17 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet caddesi üzerinde yıkılma tehlikesi bulunan binanın 1 milyon 800 bin TL’ye satın alındığını söyledi.Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, Hacı Cümbüş Cami kavşağından başlattıkları sağlıklaştırma çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “Cumhuriyet Caddesinden sonra Murtaza, İslahiye ve Nemika Caddeleri ile Karataş semtinin ana caddelerinin cephe giydirme işlemini yapıp Kilis’in görünümü değiştireceğiz.

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet caddesi üzerinde yıkılma tehlikesi bulunan binanın 1 milyon 800 bin TL’ye satın alındığını söyledi.
Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, Hacı Cümbüş Cami kavşağından başlattıkları sağlıklaştırma çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “Cumhuriyet Caddesinden sonra Murtaza, İslahiye ve Nemika Caddeleri ile Karataş semtinin ana caddelerinin cephe giydirme işlemini yapıp Kilis’in görünümü değiştireceğiz. Kilis’in yoğun olarak alışveriş yapılan bir tek caddesi var. Bu bina kentin görünümünü bozuyor. Bu binanın yıkılma tehlikesi var. Bu yönde raporlar da var. Kilis’e günde çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Bu çirkin görüntü kentimize yakışmıyor. Tehlike saçan bu binayı sahiplerinden belediye olarak 1 Milyon 800 bin lira satın alarak yıkım işlemine en kısa zamanda başlayacağız. Yerine modern bir Kilis Yöresel Yemeklerinin yapımı için ‘Kilis Mutfağı’ adı altında bir sosyal tesis yapıp biran önce bu çirkin görüntünün ortadan kaldırılması için çalışmalara başlayacağız” dedi.

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Sabah
05:24
Öğle
12:33
İkindi
16:20
Akşam
19:32
Yatsı
20:58

Kilis Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Canözer Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

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