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Yıkılmazdağ yuvaya döndü

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor yeni sezon öncesinde transferlere Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile başladı.Geçtiğimiz sezon İstanmbul-Bağcılar Spor Kulübü’nde görev yapan Mehmet Yıkılmazdağ, yeniden kırmızı-beyazlı camiaya döndü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor yeni sezon öncesinde transferlere Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile başladı.
Geçtiğimiz sezon İstanmbul-Bağcılar Spor Kulübü’nde görev yapan Mehmet Yıkılmazdağ, yeniden kırmızı-beyazlı camiaya döndü. Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Binası’nda Kulüp Başkanı Suat Taş ve yöneticilerinin hazır bulunmasıyla gerçekleşen imza töreninde attığı imzayla yeninde yuvaya dönen Yıkılmazdağ, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Kulüp Başkanı Taş ise bu yıl ligde şampiyonluk için mücadele edeceklerinin mesajını vererek, “İyi bir transfer dönemi geçirerek kuracağımız kadro ile hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

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