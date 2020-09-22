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Yılan başına benzeyen biber

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yılan başı şeklindeki sivri biber görenleri şaşırttı.Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Sarıkaya köyünün Ahuri Mezrasında yılan başına benzeyen sivri bibere rastlandı.

Yılan başına benzeyen biber

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yılan başı şeklindeki sivri biber görenleri şaşırttı.
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Sarıkaya köyünün Ahuri Mezrasında yılan başına benzeyen sivri bibere rastlandı. Haco Gülten, kendisine ait bostanda biber topladığı esnada şekli yılan başına benzeye biberi fark etti.
Yılan başlı biberi diğerlerinden ayıran Gülten, daha sonra bunu sosyal medyada paşlaştı. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği yılan başlı biber, ilgi odağı sosyal medyada oldu.
Geçtiğimiz günlerde yine Adıyaman merkeze bağlı Akdere köyünde de yılan başına benzeyen biber görülmüştü.

Yılan başına benzeyen biber

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