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Yılanın ısırdığı çocuk hastanede tedavi altına alındı

ERZURUM HABERLERİ  | 28.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Yılanın ısırdığı çocuk hastanede tedavi altına alındı

Erzurum'da, bahçe işleriyle uğraştığı sırada yılanın parmağından ısırdığı 15 yaşındaki Taha Kaya hastanede tedaviye alındı.

Oltu ilçesinin Çamlıbel Mahallesi'nde ailesiyle bahçe ekim işleri yapan Kaya'nın parmağını yılan soktu.

Ailesinin yardımıyla Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Taha Kaya, AA muhabirine, "Fasulyelere sırık dikmek için tarladaydık. Babam sırıkları dikerken ben de geçen yıldan kalan sırıkları taşıyordum. Sırıkları yerden kaldırmak için elimi altına soktuğumda sert bir acı hissettim. Elimi çektiğimde sol elimin yüzük parmağında yılan asılı duruyordu, sallayıp attım. Babam, yılanın parmağımı ısırdığı yerin üstünden bir iple sıkıca bağlayıp hastaneye getirdi" dedi.

Kaya, 72 saat gözetim altında tutulduktan sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilecek.

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