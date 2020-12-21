Yılanlı dağında kaza: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yılanlı dağında meydana gelen iki kazada bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yılanı Dağı Irmeşe mevkiinde Yusuf Çetin yönetimindeki 20 AJP 55 plakalı araç Irmeşe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulansı ve Jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Sürücü Yusuf Çetin kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aynı mevkide Ozon Koyuncu yönetimindeki 48 EJ 624 plakalı araç takla attı. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta hasar oluştu.



