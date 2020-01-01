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  4. Yılbaşı gecesi çalışanları bu yılda unutmadılar

Yılbaşı gecesi çalışanları bu yılda unutmadılar

ÇORUM HABERLERİ  | 01.01.2020 19:22 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yeni yıla görevleri başında giren Kamu Kurumu Personellerinin yeni yılını kutladı.Başkan Şahiner’in talimatıyla, Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce yılbaşı gecesi kamu çalışanlarını bu yıl da unutmayarak tatlı, meyve ve içecek gönderdi.Başkan Şahiner’in selamlarını ilettiklerini söyleyen Sarıyüce," Sayın başkanımız her konuda olduğu gibi bu konuda da hassasiyetini gösterdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yeni yıla görevleri başında giren Kamu Kurumu Personellerinin yeni yılını kutladı.
Başkan Şahiner’in talimatıyla, Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce yılbaşı gecesi kamu çalışanlarını bu yıl da unutmayarak tatlı, meyve ve içecek gönderdi.
Başkan Şahiner’in selamlarını ilettiklerini söyleyen Sarıyüce," Sayın başkanımız her konuda olduğu gibi bu konuda da hassasiyetini gösterdi. Yılbaşı, tatil, bayram gibi özel gün demeden bizlerin can güvenliği, huzuru ve sağlığı için nöbette olan kamu personellerimizi unutmayan başkanımızın selamını getirdik. İlçemize, hemşehrilerimize ve yeni yıla görevleri başında giren tüm çalışanlarımıza iyi yıllar dileriz." diye konuştu.

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Merkez
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Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
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Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
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Osmancik
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