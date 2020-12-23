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Yılbaşı hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.12.2020 13:04 | Son Güncelleme

Yaklaşan yeni yılın hazırlıkları başlarken alışverişe çıkan vatandaşlar zor günler geçiren esnafın yüzünü güldürdü.Pandemi tedbirleri dolayısıyla 31 Aralık 2020 Perşembe günü akşam 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yaklaşan yeni yılın hazırlıkları başlarken alışverişe çıkan vatandaşlar zor günler geçiren esnafın yüzünü güldürdü.
Pandemi tedbirleri dolayısıyla 31 Aralık 2020 Perşembe günü akşam 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Alınan tedbirle birlikte insanlar yeni yıla evlerinde girecek. Ailesi ile birlikte yeni yıla girecek olan vatandaşların hazırlıkları başladı. Sevdikleriyle birlikte yeni yıla girecek vatandaşların, pandemi stresinden uzaklaşmak için farklılıklar araması ve birbirlerini mutlu etmek için küçük hediyeler alması hediyelik eşya satan işyerlerinde yoğunluğa neden oldu. Hediye için en çok tercih edilen ürünler kar küreleri olurken, yılbaşı ağaçları yok satıyor.
Yeni yıl kutlamasının evlerde olacağı için işlerini hareketlendirmesinden memnuniyetini belirten 25 yıllık hediyelik eşya dükkânı işletmecisi Özer Oktay Küçük, “Pandeminin yılbaşıyla alakalı ürünler üzerine olan sektörümüze faydası, insanların eve kapanacak olmasının getirmiş olduğu bir alışveriş artışıdır. Eğlence mekânları kapalı olunca doğal olarak insanlar evlerinde vakit geçirecekler. Böylelikle en azından çocuklarına yılbaşı kutlaması için ortam hazırlamak adına çam ağacı, süs gibi ürünlere geçen senelere göre biraz daha yoğun bir talep var. Doğal olarak yılbaşı deyince insanın aklına çam ağacı, çam ağacını süslemek üzere ürünler, kar küreleri gibi hediyelik eşyalar geliyor. Günümüz koşullarında her bütçeye hitap edecek ve hiç kimseyi üzmeyecek şekilde hazırlık yapılabiliyor” dedi.

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