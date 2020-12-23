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Yılbaşı hediyeleri PTT’den

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.12.2020 17:25 | Son Güncelleme

PTT AŞ, yeni yıla özel olarak düzenlenecek kampanya ile kargo gönderimleri ve e-ticaret alışverişlerinde büyük indirim fırsatlarını müşterileriyle buluşturacak.Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yıl boyunca olduğu gibi yeni yıl öncesinde de birbirinden avantajlı kampanyalarıyla müşterilerine fırsat sunuyor.

PTT AŞ, yeni yıla özel olarak düzenlenecek kampanya ile kargo gönderimleri ve e-ticaret alışverişlerinde büyük indirim fırsatlarını müşterileriyle buluşturacak.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yıl boyunca olduğu gibi yeni yıl öncesinde de birbirinden avantajlı kampanyalarıyla müşterilerine fırsat sunuyor. Yılbaşına özel düzenlenen kampanya kapsamında, 25-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki iş günlerinde bireysel müşteriler tarafından postaya verilecek yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Tebrik Kartı İle Gelenekler Yeniden Canlanıyor
PTT Tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaştırılması ve unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden canlandırılması için yılbaşına özel tebrik kartları da hazırladı. Hazırlanan özel tasarım tebrik kartları, birbirinden güzel dileklerinizi, sevdiklerinize ulaştıracak. Kış mevsimine özel görsellerin yer aldığı tebrik kartları tüm PTT iş yerlerinden ücretsiz olarak alınabilirken, kartların posta gönderim ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.
Türkiye’nin Milli E-Ticaret Platformu PttAVM.com’da yeni yıla sayılı günler kala müşterilerine, “Mutlu Yıllar, Mutlu Alışverişler” konseptiyle indirimli ürünler sunuyor. Elektronikten modaya, küçük ev aletlerinden kozmetiğe, kişisel bakım ürünlerinden petshop ürünlerine, mobilyadan araç aksesuarlarına kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce ürünün yer aldığı PttAVM.com, yeni yıla özel ürünlerde yüzde 25 -80 arasında değişen oranlarda indirimler yapacak.

Hafta Boyunca Benzersiz Kampanyalar
PttAVM.com, yeni yıl kampanyalarının yanı sıra haftanın belirli günlerinde de çeşitli kampanyalar düzenliyor. Salı günleri ‘Her Salı Teknoloji Bayramı’ sloganıyla elektrikli süpürge, bilgisayar, tablet, ütü ve televizyon gibi elektronik ürünlerde avantajlı fiyatlar sunuluyor. Çarşamba günleri ise ‘Haftanın Ortası İndirim Fırsatı’ mottosuyla seçili ürünlerde birbirinden farklı indirim fırsatları uygulanıyor.

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Kocasinan
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