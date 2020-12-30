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Yılbaşı öncesi kaçak alkol ve tütün operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.12.2020 16:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri yaklaşan yılbaşı dolayısıyla il genelinde kaçak alkol, kaçak tütün ve kaçak malzemelere yönel,k operasyon yaptı.

Balıkesir’de polis ekipleri yaklaşan yılbaşı dolayısıyla il genelinde kaçak alkol, kaçak tütün ve kaçak malzemelere yönel,k operasyon yaptı. Polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda çok miktarda kaçak alkol, etil alkol, kaçak tütün, 170 adet puro ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla Balıkesir İl genelinde yapılan alkol operasyonunda; Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Gömeç, Gönen, Bigadiç, Burhaniye ve Ayvalık İlçelerinde 13 şahsa adli, 4 şahsa idari işlem yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde toplamda;185 litre kaçak alkol, 36 litre etil alkol, 10 kg tütün, 170 adet puro, 57 adet cinsel içerikli ürün, 6 bin 620 adet dolu makaron, 2 adet kaçak sigara ve 1 şahsa 20 bin TL idari para cezası uyguladı.

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