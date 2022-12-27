Yılbaşı öncesi kaçak içkiye darbe üstüne darbe: 430 litre ele geçirildi

Tekirdağ’ın Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu devam ediyor. Ekiplerce adreslerde yapılan kontrol ve aramalarda 430 litre kaçak içki ele geçirildi.
Konuyla ilgili şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
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