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  4. Yılbaşı öncesi kaçak içkiye darbe üstüne darbe: 430 litre ele geçirildi

Yılbaşı öncesi kaçak içkiye darbe üstüne darbe: 430 litre ele geçirildi

27.12.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 430 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu devam ediyor. Ekiplerce adreslerde yapılan kontrol ve aramalarda 430 litre kaçak içki ele geçirildi.
Konuyla ilgili şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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